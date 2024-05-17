蓝色起源时隔两年重启亚轨道太空旅游项目，本周日 6 名乘客将飞往太空

IT之家 5 月 17 日消息，美国太空探索公司蓝色起源公司结束了长达两年的载人航天飞行停滞期，将于本周末执行代号为 NS-25 的第七次太空旅游任务。此次任务将搭载六名乘客，搭乘新谢泼德号火箭及其太空舱组合体，从西得克萨斯州发射升空，开启太空之旅。

这六名乘客名单于上个月公布，其中包括退役美国空军上尉埃德・德怀特 (Ed Dwight)，他是历史上首位入选宇航员候选人的非裔美国人，但未能于 1961 年正式执行太空飞行任务。

蓝色起源公司由亿万富翁杰夫・贝索斯创立，公司在本周早些时候宣布，发射时间瞄准本周日 (5 月 19 日) 美国东部时间上午 9:30（IT之家注：北京时间 5 月 19 日 21:30）。

蓝色起源公司上一次执行太空旅游任务还要追溯到 2022 年 8 月，那次任务与即将执行的 NS-25 任务类似，均为亚轨道飞行，并且取得了圆满成功，新谢泼德号火箭和载人舱都安全返回地面。

然而，蓝色起源公司在 2022 年 9 月执行的另一次新谢泼德号无乘客科研任务中遇到了故障，事故原因是火箭 BE-3PM 发动机喷嘴结构出现问题。虽然用于该次任务的太空舱成功降落，但新谢泼德号火箭发生爆炸。事故发生后，蓝色起源公司暂停了新谢泼德号的飞行，并进行了全面调查。

经过一年多的停飞整改，新谢泼德号于 2023 年 12 月的 NS-24 任务中成功执行了另一次无人载荷飞行任务。本周末，NS-25 任务的六名乘客将成为自新谢泼德号发生事故近两年以来，首批搭乘该飞行器的人员。

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