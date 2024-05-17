今年停产，捷豹 F-PACE 推出两款特别纪念版车型

IT之家 5 月 17 日消息，为了迎接电气化未来，捷豹正在逐步淘汰燃油车型。近日，捷豹推出两款 F-Pace 纪念版车型，正式向燃油版 F-Pace 告别。

第一款车型为“90 周年纪念版”，旨在庆祝“捷豹九十年创新和燃油发动机制造历史”。该版本拥有 R-Dynamic 运动套件、钻石切割轮毂以及全景玻璃车顶。内饰方面，90 周年纪念版采用高级运动座椅、撞色缝线、铝合金饰板以及黑色顶棚，彰显豪华质感。

IT之家注意到，该版本提供多种动力总成选择，包括四缸和六缸柴油发动机，以及一款插电式混合动力系统，纯电模式续航里程最高可达 64 公里（WLTP）。

除了 90 周年纪念版外，捷豹还推出了 F-Pace SVR 575 Edition 车型。该版本搭载 5.0L 机械增压 V8 发动机，最大功率提升至 423 千瓦，峰值扭矩为 700 牛米，相比普通版 SVR 提升了 18 千瓦。得益于强劲的动力，该车 0-96 公里 / 小时加速时间仅需 3.8 秒。

外观方面，SVR 575 Edition 采用黑色装饰件以及 22 英寸双色锻造合金轮毂。内饰部分则配备铝合金饰板以及带有加热通风功能的 Windsor 皮革和绒面运动座椅。

F-Pace 将于今年晚些时候停产，作为捷豹首款跨界车型和最成功的车型之一，该车将被载入品牌史册。自 2015 年上市以来，F-Pace 的全球销量已经超过 32.8 万辆。

F-Pace SVR 575 Edition

90 周年纪念版

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