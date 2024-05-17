总重超 3 万吨，我国首个海上智能钻采平台完成海上安装

IT之家 5 月 17 日消息，IT之家从 @海油螺号 官微获悉，今日（5 月 17 日）8 时，随着重达 1.7 万吨的惠州 26-6 钻采平台上部组块精准与导管架完成对接，我国首个海上智能钻采平台完成海上安装。平台将通过智能生产、智能钻井、设备健康管理、智能安防、台风生产模式等一系列强大功能，将深藏海底的油气源源不断输送到陆地千家万户。

惠州 26-6 钻采平台总重量超 3 万吨。此次完成浮托的上部组块，重约 1.7 万吨，长 93 米、宽 42 米、高 42 米，甲板投影面积相当于 8 个标准篮球场大小。

另据南方 + 报道，作为中国海油自主设计建设的首个智能钻采平台，惠州 26-6 平台通过集约化设计集成了“超脑”、边缘智算站、数据安全管控装置等五大智能模块，配有工艺仿真优化系统、能耗监测管理系统、智能巡检系统等 10 套子系统。智能化设备数量为传统平台的 3 倍，占用空间却减少 1/3，具备智能生产、智能钻井、设备健康管理、智能安防等一系列强大功能，能提高生产效率达 20%，每年可降低运维成本 10％。

未来，惠州 26-6 油田开发项目在建成后将增强华南地区清洁能源供应能力，助力粤港澳大湾区经济社会建设。同时，新建平台可为周边新发现油气田开发提供依托，实现区域连片开发，以及资源价值和经济效益的最大化。

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