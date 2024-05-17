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TP-LINK BE7200 路由器上市：Wi-Fi 7、五 2.5G 网口，599 元

2024/5/17 20:19:32 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 5 月 17 日消息，TP-LINK 今日官宣旗下 BE7200 路由器上市，支持 Wi-Fi 7 网络，拥有 5 个 2.5G 网口，首发价 599 元。

图源官方公众号

该路由器亮点信息如下：

TP-LINK BE7200 路由器配备 5 个 2.5G 网口，支持网口聚合功能，支持最高 5Gbps 聚合功能，适配 8K 视频、AR / VR 游戏主机、NAS 等高带宽设备的应用场景。

路由器还支持 MLO 多链路技术和 4K QAM 高阶调制功能。2.4G+5G 叠加理论速率可比 2.4G 单频快 5.2 倍；单位时间传输密度增加 20%，峰值速率提升 20%。

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路由还支持 MRU 和 Preamble puncture 技术，在调度上更灵活，抗干扰性能提升 6 倍。

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TP-LINK BE7200 路由器支持 Wi-Fi 7 网络；路由器内置四种游戏加速器，支持主机、PC 端全场景加速，其中雷神免费时长 90 天、游帮帮 60 天、奇游 30 天、网易 UU 15 天。

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该路由器还支持“易展”功能，多台路由器可通过“易展”按键，一键组成 MESH 网络。

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IT之家附产品亮点及规格信息如下：

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关键词：TP LINK BE7200路由器

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