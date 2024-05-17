通用汽车总裁：雪佛兰科迈罗有望以电动汽车身份回归

IT之家 5 月 17 日消息，雪佛兰在宣布第六代 Camaro（科迈罗）将于 2024 年停产时，官方坚称该车最终会回归，他们当时表示：“虽然没有直接的继任者，但这并不是 Camaro 故事的终结。”

通用汽车总裁马克・鲁斯 (Mark Reuss) 在接受 MotorTrend 采访时表示，他希望雪佛兰 Camaro 能“回归初心”，成为一款价格实惠且具有广泛吸引力的车型。他还暗示 Camaro 可能以电动汽车的形式回归，其起售价将与雪佛兰 Equinox EV 接近。

Equinox EV 的起售价为 34995 美元（IT之家备注：当前约 25.3 万元人民币），这将使电动 Camaro 的售价明显高于其汽油版本的前代车型（起售价为 30,900 美元）。不过，新车在美国预计将获得 7,500 美元的税收抵免，这可能将最终售价降至约 27,495 美元。

为了控制成本，电动 Camaro 可能更加注重外观设计而非性能。这可能会让部分追求性能的车迷失望，但需要注意的是，配备 V8 发动机的燃油 Camaro 起售价为 40,395 美元，高性能的 ZL1 版本更是高达 73,695 美元。

目前关于下一代 Camaro 的消息还很少，据报道通用汽车内部仍在讨论是推出轿车还是跨界车版本。即便 Camaro 将以轿车形式回归，也可能不会是双门轿跑，因为该细分市场的销量已经大幅下滑。Camaro 可能会变成一款四门轿跑车，考虑到迈锐宝已经停产，这样的设计方向似乎也合情合理。

然而，跨界车才是当今市场的主流，福特 Mustang Mach-E 的成功就是一个很好的例子。因此，对注重财务收益的厂商来说，推出 Camaro 跨界车也颇具吸引力，但这也将面临与雪佛兰 Blazer EV 和 Equinox EV 定位重叠的问题。

总之，由于还有许多悬而未决的问题，Camaro 的电动化回归似乎还需要一段时间。

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