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首页 > 智能时代>人工智能

文生图 AI 巨头 Stability AI 被曝欠下近 1 亿美元，正与投资者洽谈融资事宜

2024/5/17 20:12:25 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 5 月 17 日消息，综合路透社、The Information 消息，被视为文生图 AI 领域“巨头”之一的英国人工智能初创公司 Stability AI 发言人表示，该公司正与一批投资者洽谈大额股权融资事宜，以为当前资金短缺的 Stability AI 注入新的资金。

该发言人表示，Stability AI 正与一家“世界知名的”技术投资集团进行独家合作。

报道称，Stability AI 公司第一季度的收入不到 500 万美元（IT之家备注：当前约 3610 万元人民币），亏损超过 3000 万美元（当前约 2.17 亿元人民币），目前还欠云计算提供商和其他公司近 1 亿美元（当前约 7.22 亿元人民币）的账单

在这次洽谈融资事宜之前，Stability 曾发起一轮裁员，其创始人 Emad Mostaque 也辞去了首席执行官的职务。据悉，该公司在全球范围内拥有近 200 名员工。

今年 3 月，Stability AI 发布了 Stable Video 3D 模型，该模型可从单张图像创建多视图 3D 视频。相较之前的 Stable Zero123 模型或开源替代品 Zero123-XL，Stable Video 3D 在质量上有明显提高，并具有更好的多视图功能和更熟练的泛化能力，能更忠实地展现输入图像的三维全貌

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关键词：Stability AI

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