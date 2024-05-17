消息称适马将发布“史诗级”镜头新品

IT之家 5 月 17 日消息，适马刚刚推出了 24-70mm F2.8 DG DN II 镜头新品，可选 L 卡口和 E 卡口版本，海外定价 1199 美元（IT之家备注：当前约 8657 元人民币）。

SonyAlphaRumors 称其 100% 确认适马还将发布一款“史诗级”的超规格新品，拥有 F1.8 大光圈，而且还是一款全画幅变焦镜头，这个规格属于是史无前例的，无论是适马还是其他厂商都没有推出过这种等级的镜头。不出意外的话，这款新品依旧会提供索尼 E 和徕卡 L 卡口版本。

可能已经有很多用户注意到索尼、佳能、尼康等公司在 2024 年还没有发布过相机新品。SonyAlphaRumors 透露，这些公司由于欧盟新规已经推迟了新品发布，例如尼康 Z6III 就是其中之一。

此外，SonyAlphaRumors 一个月前还有消息称，索尼 ZV-E10II 将从 5 月下旬推迟到 6 月份左右发布，这可能就是原因之一。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。