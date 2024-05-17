V社新作《Deadlock》曝光：6v6 第三人称英雄射击游戏

IT之家 5 月 17 日消息，据悉 Valve 的下一款游戏的截图已在网上流出，知名游戏爆料人士 Tyler McVicker 表示，这款名为“Deadlock”的第三人称英雄射击游戏目前正在进行测试，参与测试的人数已经达到“数百人”。

从疑似来自游戏内部测试的截图来看，“Deadlock”采用了 6v6 的团队竞技玩法，玩家将操控拥有独特技能的角色进行战斗，这一点类似于《守望先锋》等游戏。McVicker 称，该作自 2018 年便开始开发，融合了塔防元素，并拥有奇幻与蒸汽朋克混搭的独特美术风格。

“魔法师、奇异生物和机器人，”他写道，“游戏还将加入类似于《生化奇兵：无限》的空中轨道快速移动系统。” McVicker 补充道，“总的来说，这是一款节奏明快、内容丰富的游戏，融合了《Dota 2》、《军团要塞 2》、《守望先锋》、《无畏契约》、《神之浩劫》和《兽人必须死》等游戏的特色。”

“英雄的设计灵感很大程度上来自于 Dota 宇宙，”McVicker 表示，“主地图参考了现代蒸汽朋克风格的欧洲城市（有点类似于半衰期系列）。游戏最初还融入了来自《半衰期》和《传送门》的科幻元素，但由于负面反馈，开发团队决定将重点转移到奇幻题材上。”

Valve 的联合创始人兼 CEO Gabe Newell 在 2021 年曾表示，公司有多款游戏正在开发中，并且在《半衰期： Alyx》发布后，他们渴望制作更多单人游戏体验。Valve 最近发布的游戏是去年的《反恐精英 2》，在此之前，Valve 多年来主要专注于 VR 游戏。据报道，近年来 Valve 还曾开发并取消了数十款游戏项目。

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