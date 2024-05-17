消息称微软计划下个月将《使命召唤》新作纳入 Game Pass 游戏订阅服务

IT之家 5 月 17 日消息，微软宣布将于 6 月 10 日举行“Xbox Games Showcase 游戏展示会及 █████ Direct 直面会”， The Verge 称微软将在此次展示会中带来《使命召唤》续作。

微软 Xbox 总裁莎拉・邦德（Sarah Bond）前几天还表示，微软将于今年 7 月推出 Xbox 移动游戏应用商店，还确认包括《使命召唤》在内的所有第一方游戏都将首发登陆 Game Pass。

华尔街日报称，微软计划对其游戏销售策略进行重大调整，并准备将下一款《使命召唤》游戏纳入到其 Game Pass 订阅服务中。

知情人士透露，该计划标志着微软游戏部门自完成对动视暴雪 750 亿美元（IT之家备注：当前约 5415 亿元人民币）的收购以来最大的变革，将在下个月的该公司年度 Xbox 展示会上宣布。消息人士认为微软此举将有助于增强其 Game Pass 订阅服务。

根据 The Verge 此前报道，微软确实在讨论是否将今年的《使命召唤》游戏（据称是背景为海湾战争时期的《黑色行动》系列新作）首发加入其订阅服务，微软还在考虑对 Game Pass 涨价。

微软因 Game Pass 潜在的“内容蚕食”效应而面临严峻质疑，尤其是首发当天就加入 Game Pass 的第一方新作。虽然 Xbox 高管坚称，Game Pass 可以通过让更多玩家接触到游戏来促进销量，但一些发行商对此仍然持怀疑态度。与微软不同的是，游戏机竞争对手索尼不会将自家新款独占游戏直接加入其订阅服务。

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