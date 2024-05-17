飞智八爪鱼 4 力反馈精英手柄《刺客信条：王朝》联名款发布：力调节合金摇杆、力反馈扳机

IT之家 5 月 17 日消息，飞智官方今日公布了旗下八爪鱼 4 手柄与《刺客信条：王朝》联名款产品，5 月 24 日限量发售。

据介绍，该手柄灵感来源于《刺客信条：王朝》刺客李萼，将“浩然义气”与“先锋力学”进行了融合。

该产品属于联名换色产品，配置上与飞智八爪鱼 4 力反馈精英手柄保持一致，IT之家附产品信息如下：

飞智八爪鱼 4 全球首创力调节合金摇杆，采用创新轮毅轴承结构实现可调节的超轻阻力与精准回中，30-100gf 无阻尼调节；国内首创力反馈扳机，采用超精密的力反馈舵机和微米级齿轮结构，可根据游戏实时场景状态，自动变换力反馈效果，已适配 50 + 热门游戏。

飞智八爪鱼 4 配备智能交互屏，可自定义设置自己喜欢的 gif 图、表情包，也可快速设置配置、模式、连发等功能；无线模式支持 1000Hz 轮询率，内置 1500mAh 电池。

产品参数如下：

目前，飞智八爪鱼 4 力反馈精英手柄《刺客信条：王朝》联名款售价信息暂未公布。作为参考，飞智八爪鱼 4 力反馈精英手柄于标准版与 EVA 联名版价格信息如下：

标准版 599 元

EVA 联名版 999 元

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。