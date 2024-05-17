荣耀 Magic5 系列手机推送 MagicOS 8.0.0.130：一步分屏、灵动胶囊可关

IT之家 5 月 17 日消息，荣耀 Magic5 系列手机今日推送 MagicOS 8.0.0.130（CHNC00E130R5P6patch01）版本更新，安装包大小约为 1.47GB，新增 YOYO 助理自定义唤醒词，灵动胶囊可关闭等新特性。

IT之家附更新详情如下：

本次更新新增自定义唤醒词和一步手势分屏功能，灵动胶囊部分系统服务新增开关选项，系统安全键盘支持数字 9 键输入，提升壁纸、悬浮窗以及通话功能的使用体验，解决部分场景出现的性能和功耗问题，提升系统稳定性，合入安全补丁。

YOYO 助理

语音唤醒新增自定义唤醒词功能，满足用户对唤醒词的多样需求，体验路径：“设置 → 智慧助手 → YOYO 助理 → 语音唤醒 → 唤醒词 → 自定义唤醒词”。

灵动胶囊

部分系统服务支持胶囊开关。满足用户自主设置的需求，体验路径：“设置 → 通知和状态栏 → 灵动胶囊”。

锁屏壁纸

新增“双重幻境”模板，玩转个性自定义锁屏，体验路径：“锁屏后双指捏合 → 锁屏样式 → 魔法锁屏 → 双重幻境”。

分屏

新增一步手势分屏功能，应用全屏下移滑动底部至左上角，点击其他支持分屏应用，即可实现应用分屏。

悬浮窗

迷你窗支持移动和悬停到手机桌面任意位置。

输入法

系统安全键盘支持数字 9 键输入。

性能

提升部分场景下性能体验及动效流畅度。

功耗

修复部分场景异常耗电问题。

通信

提升部分场景下通话体验。

系统

提升系统稳定性，手机运行更稳定。

安全

合入安卓 2024 年 5 月安全补丁，增强系统安全性。

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