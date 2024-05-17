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电竞世界杯：利雅得大师赛《DOTA2》项目总奖金达 500 万美元

2024/5/17 22:31:38 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 5 月 17 日消息，电竞世界杯（Esports World Cup）官方宣布，利雅得大师赛《DOTA2》项目将于 7 月 4 日开始举行，一直持续到 21 日结束，总奖金高达 500 万美元（IT之家备注：当前约 3610 万元人民币）。

此次赛事共有 20 支队伍参加，冠军可获得 150 万美元（当前约 1083 万元人民币）奖金，亚军获得 80 万美元（当前约 577.6 万元人民币）奖金。

据介绍，《DOTA2》项目中 8 支队伍来自 EPT 积分榜直邀（前 8），7 支队伍来自地区预选赛，剩下 5 支基于截至 2024 年 6 月 1 日的地区间实力排名选拔。

电竞世界杯：《DOTA2》项目总奖金500万美元

赛制

入围赛：7 月 4 日-7 月 7 日

  • 两组，每组六支战队

  • 单循环赛制

  • 所有比赛均为 Bo2

  • 每组的前三名晋级小组赛

  • 每组的第四名和第五名将进行交叉淘汰赛

  • 获胜者晋级小组赛，落败者被淘汰

小组赛：7 月 10 日-7 月 14 日

  • 两组，每组八支战队

  • 单循环赛制

  • 所有比赛均为 Bo2

  • 每组的前四名晋级淘汰赛胜者组

  • 每组的第五名和第六名晋级淘汰赛败者组

  • 剩余队伍被淘汰

淘汰赛：7 月 16 日-7 月 21 日

  • 双败淘汰赛制

  • 除了决赛以外，所有比赛均为 Bo3

  • 决赛为 Bo5

电竞世界杯：《DOTA2》项目总奖金500万美元

电竞世界杯：《DOTA2》项目总奖金500万美元

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关键词：dota2电竞世界杯电竞赛事

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