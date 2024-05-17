电竞世界杯：利雅得大师赛《DOTA2》项目总奖金达 500 万美元

IT之家 5 月 17 日消息，电竞世界杯（Esports World Cup）官方宣布，利雅得大师赛《DOTA2》项目将于 7 月 4 日开始举行，一直持续到 21 日结束，总奖金高达 500 万美元（IT之家备注：当前约 3610 万元人民币）。
此次赛事共有 20 支队伍参加，冠军可获得 150 万美元（当前约 1083 万元人民币）奖金，亚军获得 80 万美元（当前约 577.6 万元人民币）奖金。
据介绍，《DOTA2》项目中 8 支队伍来自 EPT 积分榜直邀（前 8），7 支队伍来自地区预选赛，剩下 5 支基于截至 2024 年 6 月 1 日的地区间实力排名选拔。
赛制
入围赛：7 月 4 日-7 月 7 日
两组，每组六支战队
单循环赛制
所有比赛均为 Bo2
每组的前三名晋级小组赛
每组的第四名和第五名将进行交叉淘汰赛
获胜者晋级小组赛，落败者被淘汰
小组赛：7 月 10 日-7 月 14 日
两组，每组八支战队
单循环赛制
所有比赛均为 Bo2
每组的前四名晋级淘汰赛胜者组
每组的第五名和第六名晋级淘汰赛败者组
剩余队伍被淘汰
淘汰赛：7 月 16 日-7 月 21 日
双败淘汰赛制
除了决赛以外，所有比赛均为 Bo3
决赛为 Bo5
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