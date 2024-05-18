2023 年我国卫星导航与位置服务产值超 5300 亿元，同比增长 7.09％

IT之家 5 月 18 日消息，中国卫星导航定位协会今日发布《2024 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》（IT之家下文简称“白皮书”）。

白皮书显示，2023 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到 5362 亿元人民币，同比增长 7.09％。

据介绍，2024 年是中国卫星导航定位协会连续第 13 年公开发布白皮书。白皮书是对中国卫星导航与位置服务产业发展现状与前景所做的整体性研究总结。

2024 年白皮书汇集研究了 2023 年产业发展综合情况和调研统计数据，梳理了 2023 全年行业发展重大动态，从区域发展、市场发展、产业链发展、知识产权发展等多个方面介绍了产业综合现状，并就年度产业发展的新形势、新特点、新焦点进行了归纳总结。

数据显示，截至 2023 年底，我国卫星导航与位置服务领域相关的企事业单位总数量已接近 2 万家，卫星导航专利申请累计总量已突破 11.9 万件，同比增长 4.84%，继续保持全球领先。

中国卫星导航定位协会表示，当前北斗基础产品供应链稳定，芯片、模块、天线等系列基础产品不断迭代升级，性价比持续提升，已经实现亿级量产规模，有力支撑了自主产业链和供应链的安全稳健发展。

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