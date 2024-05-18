极氪 009 光辉版车型下周开启正式交付，售 78.9 万元

IT之家 5 月 18 日消息，极氪智能科技副总裁林金文表示，极氪 009 光辉将在下周开启正式交付。这款新车已于 4 月 19 日上市，售价 78.9 万元。

新车外观与现款在售极氪 009 几乎无异，但细节部分还是拥有一些调整，全球金属面积最大 DARK BADGE 耀黑前格栅，配备 20 英寸悬浮锻造轮毂，辅以纯黑车身和少量镀铬装饰，体现出比现款极氪 009 更多的豪华感。

车身尺寸方面，极氪 009 光辉长宽高分别为 5217/2024/1812mm，轴距 3205mm，相比现款极氪 009（5209/2024/1848mm，轴距 3205mm）稍有不同。

极氪 009 光辉搭载全球唯一双 8295 智能座舱计算平台，搭载最新一代极氪 OS 6.0 操作系统，支持最多 64 个 App 常驻后台，即开即用。后排座舱配备 43 英寸云端智慧屏（4K 画质），支持各种型号的手机、PAD 投屏，配备全球唯一一个“可以做 SPA”的汽车座椅，拥有 31 个扬声器的雅马哈高级音响系统（峰值功率 3000 瓦），提供冷热双享冰箱。

动力方面，新车采用全栈 800 伏高压系统，CLTC 综合工况续航里程 702 公里，配备 108 度 5C 麒麟电池，零百加速 3.9 秒。从 10% 充到 80% 只需要 11 分半，续航超过 500 公里。

IT之家注意看到，该车号称“是全球底盘响应速度最快的四座 MPV”，未来“智能魔毯”还会不断 OTA 升级，适配更多场景。

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