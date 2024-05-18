照片太“空”太“直白”，试试这几个主体构建技巧

有时候一个不错的场景，拍出的照片却不尽如人意，显得非常的空、索然无味，这就很有可能是缺少主体。

一个合适的主体，可以起到“画龙点睛”的作用，让整张照片瞬间“活”起来，产生互动感，那么我们应该如何为画面有效构建合适的主体呢？

1. 构图

一般来说，主体在画面中应该是比较显眼的，那么在构图时我们就可以将主体放在重要的位置上，如对于简洁风格的画面来说，我们可以将主体放在中心或者三分线上；

对于更复杂的画面来说，我们可以用引导线去指引视线，凸显主体的存在感。

除了位置，在构图时我们还应该考虑到主体的大小比例，如果主体占比较大，那么我们可以将主体身上更重要的部分，如手、眼睛等放在视觉中心；

如果主体较小，我们可以利用各种对比，如明暗对比、色彩对比等强化存在感。

2. 关注人

不论是风光还是人文题材，人都适合作为画面中的主体，如果我们找不到合适的主体，可以多关注一下场景中的人，将其纳入到画面中。

我们还可以多关注一下人的活动，人物的表情、动作、衣着等都是有很强的文化属性的，这些元素经常能给画面更深刻的含义；除此之外，一些与人相关的元素，如人物的影子、人物吐出的烟等也都能从侧面反映出人的存在和人的活动，也很适合作为主体元素出现在画面中。

3. 对比

能与周围环境形成对比感的元素也非常适合作为画面的主体，在对比之下，照片的视觉冲击力和寓意都会更为深刻：

色彩对比既能增强观赏性，也能借色彩背后的文化含义强化照片思想；

光影对比非常适合凸显主体，构建极简风格；

大小对比也是经常会使用到的方法，小主体可以强化环境的广阔感，也能增加照片的趣味；

虚实对比能增强画面立体感，也能反映出拍摄者的侧重点，很适合多主体、复杂场景。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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