上市半年立减千元：雷鸟 34 寸 2K MiniLED 显示器 2999 元破冰新低

雷鸟于 2023 年 9 月份上架了 Q8 MiniLED 带鱼屏显示器，采用 34 英寸 HVA 面板，3440*1440 分辨率，170Hz 刷新率，1600 尼特峰值亮度，首发价 3999 元。

京东 618 大促期间，实付仅需 2999 元 + 6 期免息 + 三年质保：

据介绍，该产品配备 34 英寸 MiniLED 显示屏，提供 1152 分区独立控光，动态对比度达 100000:1，静态对比度为 4000:1，屏幕分辨率为 3440*1440，曲率为 1500R，峰值亮度为 1600nits，获得 VESA DisplayHDR 1400 认证。

该产品采用量子点技术，实现更广的色域，支持 97% DCI-P3、95% AdobeRGB、99% sRGB 色域，色准 ΔE＜2，这款新品支持低蓝光护眼模式。

这款产品的屏幕比例为 21:9，通过 KVM 功能可实现一屏多用，一套键鼠操控两台主机支持画中画和分屏。

游戏性方面，雷鸟 Q8 兼容 AMD FreeSync Premium 和英伟达 G-SYNC Compatible，可减少画面撕裂，支持 170Hz 刷新率以及 1ms 灰阶响应时间。外观采用黑白配色的“光之翼美背设计”，提供 RGB 运动炫彩。

其他方面，这款显示器搭载了 DP 1.4 接口以及全功能 USB-C 接口，支持 90W 反向供电，底座支持升降，背面配有 RGB 氛围灯，内置 3W*2 扬声器。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】