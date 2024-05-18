PYPrime 32B 超频新纪录诞生：7 GHz 的酷睿 i9-11900K 创造，延迟低 11%

IT之家 5 月 18 日消息，美国超频专家 Allen 'Splave' Golibersuch 近日使用酷睿 i9-11900K 处理器，刷新了 PyPrime 32B 中世界纪录，超过了之前的纪录保持者酷睿 i9-14900KS。

IT之家注：PYPrime 是基于 Python 的开源内存基准测试，可随处理器和内存超频而扩展，和其它偏重带宽的内存基准测试不同，PYPrime 更侧重于延迟。

Splave 打破了韩国超频玩家 safedisk 之前创下的纪录，不仅使用更老的 CPU--酷睿 i9-11900K，而且时钟频率也更低。

Splave 的酷睿 i9-11900K 工作频率为 6957.82 MHz，而 safedisk 的酷睿 i9-14900KS 超频至 8374.91 MHz。

Splave 将时序调整为 12-11-11-18 1T，由于 G.Skill Trident Z DDR4-3466 C16 内存套件中的三星 B-die IC，时序非常紧凑。

相比之下，safedisk 使用的是 DDR5-9305，时序配置为 32-47-42-34 2T。如果我们计算一下，Splave 的内存延迟为 6.133 ns，比 safedisk 的 6.878 ns 低 11%。

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