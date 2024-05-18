Xencelabs 马蒂斯推出全球首款 16 英寸 4K OLED 数位屏：8192 级压感，6999 元起

IT之家 5 月 18 日消息，Xencelabs 马蒂斯数位屏 16 现已发布，宣称为“全球首款 16 英寸 4K OLED 数位屏”，售价 6999 元起。

马蒂斯数位屏 16 搭载一块 16 英寸 3840×2160 OLED 屏幕，拥有 100000:1 的对比度与 10bit 色深，覆盖 98% Adobe RGB 色域。

此外，该款数位屏具备 8192 级压感、3g 起始压感，表面还采用纳米级蚀刻工艺打造，采用全贴合工艺。

马蒂斯为数位屏 16 配备三按键笔和细笔的双笔选项，支持 60 度侧锋与尾部橡皮擦功能。

外观方面，该数位屏厚约 12mm，重量 1.2kg，采用无风扇静音设计，支架提供 18 度与 32 度两种角度调节。

IT之家附官方适配列表如下：

套装版还配备遥控器，采用大尺寸机械滚轮、OLED 屏幕，可实时显示快捷键功能，支持自定义多达 40 个功能快捷键。

接口方面，数位屏 16 采用 USB Type-C 一线通，套装版另配备 USB Type-C 拓展坞。

Xencelabs 马蒂斯数位屏 16 国行标准版售价 6999 元，含遥控器、支架与拓展坞的套装版售价 8799 元。

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