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Xencelabs 马蒂斯推出全球首款 16 英寸 4K OLED 数位屏：8192 级压感，6999 元起

2024/5/18 16:05:29 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 18 日消息，Xencelabs 马蒂斯数位屏 16 现已发布，宣称为“全球首款 16 英寸 4K OLED 数位屏”，售价 6999 元起。

产品主视觉

马蒂斯数位屏 16 搭载一块 16 英寸 3840×2160 OLED 屏幕，拥有 100000:1 的对比度与 10bit 色深，覆盖 98% Adobe RGB 色域。

色域覆盖

此外，该款数位屏具备 8192 级压感、3g 起始压感，表面还采用纳米级蚀刻工艺打造，采用全贴合工艺。

全贴合工艺

马蒂斯为数位屏 16 配备三按键笔和细笔的双笔选项，支持 60 度侧锋与尾部橡皮擦功能。

双笔设计

外观方面，该数位屏厚约 12mm，重量 1.2kg，采用无风扇静音设计，支架提供 18 度与 32 度两种角度调节。

重量厚度

IT之家附官方适配列表如下：

适配列表

套装版还配备遥控器，采用大尺寸机械滚轮、OLED 屏幕，可实时显示快捷键功能，支持自定义多达 40 个功能快捷键。

遥控器

接口方面，数位屏 16 采用 USB Type-C 一线通，套装版另配备 USB Type-C 拓展坞。

一线通

Xencelabs 马蒂斯数位屏 16 国行标准版售价 6999 元，含遥控器、支架与拓展坞的套装版售价 8799 元。

京东 Xencelabs 马蒂斯数位屏 16 标准版 6999 元直达链接

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关键词：数位屏Xencelabs马蒂斯

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