Mark Gurma 确认苹果将在英国、加拿大、新加坡等市场推出 Vision Pro

IT之家 5 月 18 日消息，彭博社报道，苹果正准备在美国以外的市场销售 Vision Pro 头显。Mark Gurman 称，英国、加拿大和新加坡都将包含在下一批上市的地区名单中。

这一消息证实了 MacRumors 在 3 月份披露的下一批 Vision Pro 上市地区名单，具体包括：

澳大利亚

加拿大

中国

法国

德国

日本

新加坡

韩国

英国

苹果尚未公布 Vision Pro 在这些国家地区的上市日期，但预计将会在 6 月 10 日至 14 日举行的 WWDC 全球开发者大会之后发布。

Mark Gurman 前几天还报道称，苹果为了筹备 Vision Pro 上市计划，已经要求来自全球各地零售店的员工前往库比蒂诺参加为期 4 天的 Vision Pro 培训课程。

苹果公司在 Vision Pro 于美国上市之前也举办过类似的培训课程，内容包括如何为顾客进行演示以及回答顾客的问题。目前苹果尚未公布 Vision Pro 在其它国家和地区的确切上市日期，不过知情人士称，该公司计划在 WWDC24 全球开发者大会后首次将 Vision Pro 推向国际市场。今年的苹果全球开发者大会将于 6 月 10 日至 14 日举行。

自发售以来，美国市场对 Vision Pro 的兴趣有所下降，据报道苹果公司也因此削减了 Vision Pro 的出货量。在国际市场销售可能会重振消费者对该设备的兴趣，但 3500 美元（IT之家备注：当前约 25340 元人民币）的价格仍然是其普及的一大障碍，目前苹果尚未公布该头显在非美国地区的价格。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。