极星汽车未按时提交年报，纳斯达克发出违规通知

IT之家 5 月 18 日消息，极星 5 月 17 日发布公告称，由于没有提交截至 2023 年 12 月 31 日的年度报告，公司收到了纳斯达克的通知，确认公司不符合纳斯达克上市规则的规定，该条规定要求及时向美国证券交易委员会提交所有必要的定期财务报告。

极星称，该通知不会对公司证券的上市产生直接影响，在公司继续遵守其他上市要求的前提下，公司证券将继续在纳斯达克交易。自通知发布之日起，公司有 60 天的时间向纳斯达克提交合规计划。

极星表示，公司正努力在可行的情况下尽快提交年报，并在不久之后报告 2024 年第一季度未经审计的初步财务和运营结果。

据IT之家了解，极星是沃尔沃汽车集团和浙江吉利控股集团共同打造电动汽车品牌 。2022 年 6 月 24 日，极星和特殊目的收购公司（SPAC）Gores Guggenheim 宣布完成企业合并后，正式登陆纳斯达克，以新的股票代码 "PSNY" 开始交易。 6 月 29 日，极星在纽约纳斯达克证券交易所敲响了开市钟，正式挂牌上市。

然而，今年 2 月沃尔沃宣布减持极星汽车股份至 18%，将后者 62.7% 股权分配给吉利。几天后，极星宣布获得了 9.5 亿美元（IT之家备注：当前约 68.69 亿元人民币）外部融资，从而填补了资金缺口。

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