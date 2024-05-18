东风本田 CR-V 推出限时购车政策，以旧换新最高优惠 25000 元

IT之家 5 月 18 日消息，日前，东风本田 CR-V 推出限时购车政策。即日起至 6 月 30 日期间以旧换新最高可享 25000 元置换补贴、2 年 6 万公里原厂延保等政策。

作为参考，目前在售本田 CR-V 拥有燃油、e:HEV（油电混动）、e:PHEV（插电混动）版本可选，官方指导价区间为 18.59 万-26.99 万元。

据IT之家了解，东风本田 CR-V 车身长宽高分别为 4703/1866/1680（1690）毫米，轴距为 2700（2701）毫米。座舱内配备悬浮式中控屏，搭载 Honda CONNECT 3.0 智导互联系统。

动力方面，本田 CR-V 燃油版采用 1.5T 涡轮增压发动机匹配 CVT 变速箱，最大功率 142 千瓦，峰值扭矩 243 牛・米，传动系统匹配 CVT 无级变速箱。

e:HEV 版本搭载由 2.0L 自然吸气发动机与电机组成的油电混合动力系统，其中发动机最大功率 110 千瓦，峰值扭矩 183 牛・米；电机最大功率 135 千瓦，峰值扭矩 335 牛・米。

本田 CR-V e:PHEV 版本搭载 2.0L 插电式混合动力系统，发动机最大功率 110 千瓦，电机最大功率 135 千瓦，搭载 17.7 千瓦时三元锂电池组，WLTC 工况纯电续航里程可达到 73 公里。

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