上海临港发布首批数据跨境一般数据清单，涉及智能网联汽车、公募基金、生物医药 3 大领域

IT之家 5 月 18 日消息，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会发布了全国首批数据跨境场景化一般数据清单及清单配套操作指南。

首批一般数据清单包含智能网联汽车、公募基金、生物医药等三个领域，涉及智能网联汽车跨国生产制造、医药临床试验和研发、基金市场研究信息共享等 11 个场景，具体划分成 64 个数据类别、600 余个字段。

以智能网联汽车领域为例，一般数据清单具体涉及跨国生产制造、全球研发测试、售后服务、二手车全球贸易等 4 个场景，研发设计数据、售后服务记录等 23 个数据类，以及车辆底盘图纸、产品油泥模型等 158 个数据字段。

根据要求，数据处理者可向临港新片区管委会申请咨询一般数据清单各数据类别项下的数据字段，并按照《中国 (上海) 自由贸易试验区临港新片区数据跨境流动一般数据清单操作指南 (试行)》的管理要求开展数据跨境流动。清单试行期限为自发布之日起后一年整，试行结束后将依据实际情况作出调整更新。

最新发布的文件显示，在为期一年的试点项目中，在特斯拉上海工厂所在的上海自贸临港片区注册的企业可以将被列入清单的数据转移到海外，而无需进一步地安全评估。

今年 4 月，上海市委网信办与临港新片区管委会共同成立临港新片区数据跨境服务中心，作为一般数据清单操作落地的实体窗口，为企业数据出境提供咨询、辅导、初审、备案等全流程服务。IT之家查询发现，临港新片区还同步制定了清单的配套操作指南，帮助企业应用一般数据清单高效合规地开展数据跨境流动。

临港新片区官方介绍，一般数据清单将率先解决企业数据跨境最迫切的需求，后续也将根据市场需求迭代至更多场景、拓展至更多领域。

一般数据清单显示，跨国生产制造场景中，包含汽车跨国生产制造过程中，确需跨境的生产管理、零部件及物料采购、库存管理、质量管理、问题零部件再制造和物流供应链等数据。全球研发测试场景中，包含汽车产品开发迭代确需跨境的产品设计、产品测试和研发管理等企业内部数据。售后服务场景中，包含售后服务过程中确需跨境流动的车辆基本信息、售后过程记录、故障分析、售后服务报表等数据。二手车全球贸易场景中，包含支撑车辆定价和汽车销售确需跨境的车辆信息、维修保养和保险等数据。

上汽大众汽车有限公司首席信息官尹丹表示，汽车数据清单通过场景化的方式，明确了不同场景下哪些数据字段可以出境，解决了企业对于数据出境字段的困惑，为企业在汽车数据跨境流通实操和落地层面提供了指导，明确了合规路径。

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