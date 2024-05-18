图表里的重点信息，怎样才能更突出？

1、使用不同颜色

用更鲜艳或者对比度更高的颜色，来强调关键数据，同时将其他非重点数据弱化。

就像下面这个案例：

如果我们想要突出 2023 年的公司运营情况，可以将前两年的柱形图填充为灰色，2023 年的填充为主题色：

这样一眼就能看到黄色柱形图，也就是图表重点内容了！

或者使用两种对比色，也可以突出重点数据：

2、局部放大

将重点数据的图表大小调整得更大，以便突出显示。

来看案例。

下图中，灰色的柱子表示仓库每天收货的体积，红色的柱子表示仓库每天发货的体积：

但是因为数据太多，我们只能从整体上，大概了解每日进出仓的情况，却无法突出重点。

如果想让图表突出展示最近七天的数据，可以做如下修改：

学会了这个技巧，我们还可以用来展示公司业绩突出的员工，重点关注的省份 GDP 等等。

▲ 受重点关注的前 5 名和后 5 名省份突出显示

这样既能从整体观趋势，又能从局部看重点的图表，是不是比原表看起来好多了~

至于这种图表该怎样制作，点击下方文字链接可看教程：

同事做的 Excel 图表，为什么这么漂亮？（赠案例文件）

3、添加形状或图标

在图表中添加形状或图标，也可以突出显示重点数据。

例如，在条形图中为重点数据添加圆形标记。

在柱形图中添加一个火箭或其他图标。

如果你还有其他想法，欢迎在留言区交流~

4、写在最后

今天共介绍了 3 种，令 Excel 图表重点突出的方法，回顾一下分别是：

❶ 利用不同颜色产生对比；

❷ 图表重点数据放大；

❸ 添加形状或图标。

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：竺兰

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