Exascend 至誉科技推出 AS500 系列 BGA SSD：最高读取速度 5GB/s、HMB 方案

IT之家 5 月 18 日消息，Exascend 至誉科技推出 AS500 系列单芯片 PCIe 4.0 BGA 固态硬盘产品，可在 -40°C 至 +105°C 范围内正常工作，专为下一代自动驾驶汽车打造。

至誉 AS500 BGA 固态硬盘支持 PCIe 4.0 协议，采用大小为 16mm x 20mm 的 291 Ball BGA 封装，使用 3D TLC 闪存，可选 128GB / 256GB / 512GB / 1TB 容量。

该硬盘无内置 DRAM 缓存，采用 HMB（Host Memory Buffer）方案，性能参数如下：

128GB：连续读取速度最高 1800MB/s、连续写入速度最高 200MB/s、75TBW

256GB：连续读取速度最高 3500MB/s，连续写入速度最高 400MB/s、150TBW

512GB：连续读取速度最高 5000MB/s，连续写入速度最高 800MB/s、300TBW

1TB：连续读取速度最高 5000MB/s，连续写入速度最高 1600MB/s、600TBW

▲ 适用领域

IT之家总结 AS500 的特性如下：

内置 SR-IOV 功能，使虚拟机能够共享单个物理 PCIe 设备

功耗低于 3.5W，待机功耗低于 1W

AEC-Q100 Grade 2 测试正在进行中

可选 TCG Opal 2.0 支持

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