LPL 战队 BLG 3:2 战胜 T1，挺进《英雄联盟》MSI 总决赛

IT之家 5 月 18 日消息，在刚刚结束的《英雄联盟》MSI 败者组决赛中，来自 LPL 中国赛区的 BLG 战队 3:2 战胜 T1 战队，挺进 MSI 总决赛。

决胜局赛况：

BLG 选用：Bin 卡蜜尔、Xun 赵信、knight 妮蔻、Elk 赛娜、ON 奥恩



T1 选用：Zeus 奎桑提、Oner 佛耶戈、Faker 塔莉垭、Gumayusi 韦鲁斯、Keria 诺提勒斯



开局双方上下换线，在互相试探后换回正常对线。7 分钟 BLG Xun 赵信配合 BLG knight 妮蔻 Gank 中路，但 T1 Faker 塔莉垭冷静应对，将赵信抬到塔下，配合赶到的 T1 Oner 佛耶戈拿到一血。随后双方下路双人组爆发激烈战斗，BLG ON 奥恩帮助 BLG Elk 赛娜成功击杀诺提勒斯，完成线杀。

12 分钟双方在上路爆发团战，T1 Gumayusi 韦鲁斯配合 T1 Faker 塔莉垭先行秒掉赵信，随后击杀了 TP 赶到的妮蔻，但 T1 Oner 佛耶戈也被 BLG Bin 卡蜜尔所击杀，T1 打出一波 1 换 2。

14 分钟先锋团，双方形成乱斗，BLG Bin 卡蜜尔精准突入战场，击杀佛耶戈和塔莉垭完成一波双杀。紧接着 BLG knight 妮蔻大招控到韦鲁斯开启团战，BLG 打出一波 1 换 3，一改颓势。之后双方多次摩擦，但是 BLG 更胜一筹。

26 分钟 BLG knight 妮蔻找到机会闪现大招命中佛耶戈，但自己也被奎桑提带到塔下，双方形成互换。

32 分钟 BLG 果断 rush 大龙，T1 前来阻止但被 BLG Bin 卡蜜尔与 BLG ON 奥恩完美阻止，BLG 打出一波 0 换 3，最后带着大龙 BUFF 一波推平基地，晋级决赛。