国家邮政局：今年 1-4 月全国快递寄递业务量 569.5 亿件，同比增长 21.7 %

IT之家 5 月 19 日消息，国家邮政局在 4 月 30 日发布监测数据，其中显示截至 4 月 29 日今年我国快递业务量已达 500 亿件，不过当时官方没有公布具体业务量数字。今天邮政局正式公布了相关业务数字，其中显示我国 1-4 月邮政行业寄递业务量累计完成 569.5 亿件，同比增长 21.7%；快递业务量累计完成 508.1 亿件，同比增长 24.5%。

IT之家从报告中获悉，1-4 月邮政行业业务收入累计完成 5265.1 亿元，同比增长 11.3%。其中快递业务收入累计完成 4211.3 亿元，同比增长 16.9%。作为比较，去年邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）为 15293 亿元。

国家邮政局同时提到，如今每天有 1 亿多件快递包裹在农村地区流动。作为农产品上行的重要渠道，快递业在降低农产品流通成本、提升农产品流通效率等方面发挥着越来越重要的作用；随着 “一刻钟上门”等末端服务优化完善，“室外无人车 + 室内机器人”等智能服务深化发展，“产地仓 + 销地仓”等特色服务正在不断提质升级。

另参考此前报道，国内多家快递公司公布 3 月经营简报，顺丰、申通、圆通、韵达均实现业务量和营收双双上涨。

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