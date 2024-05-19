国内首台甲醇双燃料低速机成功交验，中国船舶动力产业发展史新突破

IT之家 5 月 19 日消息，IT之家从中国船舶集团中船发动机有限公司获悉，5 月 18 日，国内首台甲醇双燃料低速机 ——6G50ME-C9.6-LGIM+EGRBP 交机仪式在中国船舶集团中船发动机（CSE）成功举行，中国甲醇双燃料低速机制造实现从“无”到“有”这一里程碑时刻。

▲ 图源中船发动机公众号

据介绍，国内首台 6G50ME-C9.6-LGIM+EGRBP 甲醇双燃料主机额定功率 10320 千瓦，最大转速 80rpm，将安装在广船国际为 HAFNIA 船东建造的 49500 载重吨化学品 / 成品油船上，相较 LNG（液化天然气），甲醇燃料在船舶储存、运输、使用等方面更具优势，装备甲醇双燃料低速机对提升船舶综合能效指数和 CII 评级具有重要促进作用，使航运公司能够更加从容地应对国际“碳税”法规，是目前全球航运业的最佳选择。

中船发动机表示，国内首台 6G50ME-C9.6-LGIM+EGRBP 甲醇双燃料低速机的交付，是中国船舶动力产业发展史上的一次突破，为加快我国绿色船舶动力制造布局起到了积极的推动作用。

中船发动机公司透露，目前公司手持不同型号的甲醇主机订单已超 40 台，2024 年下半年还将陆续为黄埔文冲建造的 1250TEU 甲醇双燃料船、招商轮船建造的 9300PCTC 滚装船等客户交付共计 6 台甲醇双燃料主机。在 2025 年实现甲醇双燃料主机批量化建造，同时公司氨燃料主机试验平台已于今年年初开始建设，预计在 2025 年交付国内首台氨燃料主机。

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