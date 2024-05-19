消息称阿维塔 E16 车型有望四季度上市，提供纯电 / 增程双版本

IT之家 5 月 19 日消息，据“懂车帝视线”得到消息，除了已经公布的阿维塔 07（代号 E15）车型，阿维塔 E16 车型有望四季度上市，提供纯电 / 增程双版本。

早在去年 7 月举行的阿维塔合作伙伴招商大会上，CEO 谭本宏便提到 E15、E16 的两款新车将于 2024 年上市。谭本宏指出，2024 年将是其冲击份额的关键之年。

此外，长安汽车两江工厂招标文书显示，阿维塔 E16、阿维塔 12（代号 E12）将在重庆两江工厂一厂区投产，且 E16 车型同样拥有增程版本。文书内容还显示，同生产线的车型还有深蓝 C385（即深蓝 SL03）。

目前，阿维塔 E16 的外观以及配置信息还未知，但代号 E15 的阿维塔 07 实车已经公布，轴距达到 2940mm。该车提供纯电及增程两种动力系统供选择，预计将于 2024 年三季度正式上市。

▲ 阿维塔 07

▲ 阿维塔 07

作为参考，IT之家汇总阿维塔 07 申报信息如下：

SC6481ECABEV：纯电，尺寸 4825*1980*1620/1610mm，轴距 2940mm，整备质量 2315kg，252kW 单电机（深蓝），磷酸铁锂电池。

SC6481EBABEV：纯电，尺寸 4825*1980*1610mm，轴距 2940mm，整备质量 2434kg，188/252kW 双电机（深蓝 + 青山），磷酸铁锂电池。

SC6481EDA6HEV：插混，尺寸 4825*1980*1610/1620mm，轴距 2940mm，整备质量 2240kg，搭载峰值功率 115kW 的 1.5L 发动机 + 231kW 电机，磷酸铁锂电池。

SC6481EEA6HEV：插混，尺寸 4825*1980*1610mm，轴距 2940mm，整备质量 2326kg，搭载峰值功率 115kW 的 1.5L 发动机 + 131/231kW 双电机，磷酸铁锂电池。

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