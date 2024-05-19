iQOO Neo9S Pro 手机预热：蓝厂旗舰同款影像，自研电竞芯片 Q1

IT之家 5 月 19 日消息，iQOO Neo9S Pro 手机将于 5 月 20 日 19:30 发布，首批搭载联发科天玑 9300 + 处理器。在正式上市之前，iQOO 官方对这款新机进行了预热。

据介绍，iQOO Neo9S Pro 全新星曜白配色采用旗舰同款缎面 AG 玻璃工艺、“银腰”中框设计、7.99mm 轻薄机身。在天玑 9300 + 芯片的加持下，该机安兔兔跑分达到 232 万分，具有 3.4GHz 安卓最高主频。

此外，该机还搭载自研电竞芯片 Q1，支持 1.5K PC 级游戏超分以及新一代低时延超帧，支持 37 款游戏超分、137 款游戏超帧。

该机号称搭载“蓝厂旗舰同款影像”，包括同款 5000 万像素 IMX920 传感器、同款 5000 万像素超广角、同款影像算法等，新机的影像表现如何同样值得期待。

IT之家汇总 iQOO Neo9S Pro 手机参数爆料如下：

SoC：天玑 9300+

屏幕：6.78 英寸 1.5K144Hz 8T LTPO 直屏，2160Hz PWM 全高频调光

前置摄像头：16MP

后置摄像头：50MP+50MP

RAM：16GB LPDDR5X

ROM：1TB UFS 4.0

电池：5160mAh，支持 120W 充电

特点：搭载自研 Q1 芯片，6K VC+X 轴马达 + 红外 + NFC

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