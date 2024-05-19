谷歌 Pixel 9 系列手机完整配色曝光，提供折叠屏版本

IT之家 5 月 19 日消息，Android Authority 网站日前曝光谷歌 Pixel 9 系列手机完整配色，最终上市机型可能会使用不同的名称甚至砍掉部分配色。

IT之家汇总如下：

Pixel 9

玉（翡翠）

黑曜石

牡丹

瓷

Pixel 9 Pro 和 Pixel 9 Pro XL

淡褐色

黑曜石

瓷

玫瑰

Pixel 9 Pro Fold

黑曜石

瓷（也称“金色”）

▲ 图源 ONLEAKS，下同

综合此前曝光的信息，Pixel 9 将是 Pixel 8 的继任者，Pixel 9 Pro XL 将是 Pixel 8 Pro 的继任者，而 Pixel 9 Pro 将是一款规格与 XL 相似但尺寸为 Pixel 9 的手机，Pixel 9 Pro Fold 顾名思义则是一款折叠屏手机。

Pixel 9 的屏幕尺寸为 6.24 英寸，Pixel 9 Pro 为 6.34 英寸，Pixel 9 XL 为 6.73 英寸。Pixel 9 Pro 和 Pro XL 背面有三个 5000 万像素的摄像头，而 Pixel 9 有一个主摄像头和一个超广角摄像头。此外，三款 Pixel 9 手机均搭载 Tensor G4 SoC。

目前，谷歌官方暂未公布 Pixel 9 系列手机的具体上市时间。

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