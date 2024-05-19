华为 PC 新品擎云 W515x / 585x 规格公布，首发搭载麒麟 9000C 处理器

IT之家 5 月 19 日消息，此前有消息称华为将发布一款擎云 W515x“PC 新品”，该机将首发 8 核 12 线程麒麟 9000C 处理器，目前相关产品具体规格信息已经现身华为官网，除了先前传闻的 W515x 外，另有一款 W585x 机型（为此前 W585 机型更换处理器），均搭载 KOS V10 / UOS V20 系统。

IT之家整理官网规格信息如下：

具体 / 机型 华为擎云 W515x 擎云 W585x SoC 麒麟 9000C 麒麟 9000C RAM 8/16GB 8GB 存储空间 256GB SSD / 256GB SSD+ 1TB HDD / 512GB SSD / 512GB SSD + 1TB HDD 256GB 显卡 集成显卡 集成显卡

产品页面显示，W515x 电脑支持 Wi-Fi 6、更换华为 UFS 硬盘和 SSD。同时联合首发 KOS 2403 版本、UOS 1070 版本（IT之家注：KOS 即麒麟操作系统，UOS 即统信统一操作系统）。

接口方面，W515x 前置配备 1 个 3.5mm 音频接口、1 个 USB-C 接口、3 个 USB-A 3.2 Gen 1 接口；后置音频输入输出接口、1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口、1 个串口、4 个 USB-A 3.2 Gen 1 接口、1 个 RJ45 接口。

华为终端于去年三月推出的全新商用品牌“华为擎云”，该品牌上线后，商用产品不再使用华为终端消费者产品命名规则进行命名。目前华为擎云官网在售产品涵盖笔记本、平板、台式机、打印机、穿戴、智慧屏等类别产品。

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