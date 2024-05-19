中核集团：全国最大海上光伏电站正式开工建设，2025 年全容量并网

IT之家 5 月 19 日消息，据中核集团消息，5 月 19 日，我国最大的海上光伏项目 —— 中核田湾 200 万千瓦滩涂光伏示范项目在江苏连云港正式开工建设。

▲ 图源中核集团公众号，下同

据介绍，项目预计于 2024 年 9 月首次并网，2025 年全容量并网，在运行期 25 年内年平均上网电量 22.34 亿千瓦时，能够满足中等发达国家约 23 万人口的年度生产和生活用电需求，年节约标准煤约 68 万吨、减少二氧化碳排放 177 万吨。

项目全面建成后，将与中核集团田湾核电基地相互耦合，形成总装机容量超过 1000 万千瓦的大型清洁能源基地。

IT之家查询得知，上文提到的田湾核电站是中俄合作项目，于 1999 年 10 月 20 日正式开工建设，一期工程建设 2 台单机容量 106 万千瓦的俄罗斯 AES-91 型压水堆核电机组，设计寿命 40 年，年发电量达 140 亿千瓦时。

2018 年 12 月 22 日，4 号机组投入商业运行，标志着田湾核电站一、二期工程全面建成。2018 年 6 月 8 日，中俄签署了包括有关合作建设田湾核电站 7 号和 8 号机组的政府间议定书和框架合同。

据国家电网消息，截止到 5 月 19 日，全球总装机容量最大的核电基地 —— 田湾核电站已累计向外输送清洁电力超 4000 亿度，达到 4001.64 亿度，相当于减排二氧化碳 3.2 亿吨。目前，田湾核电站 7、8 号机组正在加紧建设，全面建成后，田湾核电站装机总量将超 900 万千瓦，每年可提供清洁电力超 700 亿度。

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