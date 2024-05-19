2024 款大阳 VRS150 摩托上市：急加速时可提供 10 秒额外动力，售 1.29 万元起

IT之家 5 月 19 日消息，2024 款大阳 VRS150 摩托目前已经正式上市，该车共推出两款配置车型，提供白 / 黑色、哑光极宙灰色 / 哑光星际灰色可选，IT之家整理价格信息如下：

VRS150 畅享版：1.29 万元

VRS150 芯动版：1.36 万元

外观方面，该车延续了 2024 款 VRS125 车型的设计风格，采用四透镜 LED 大灯 + 钻石灯组，前后刹车和 VRS125 规格一致，前单向双活塞卡钳后单活塞卡钳。

此外，该车标配液晶仪表、10 升油箱、双通道 ABS+TCS 以及双动力模式，其中芯动版支持 Vi-Core4.0 混动平台，能够在急加速时利用混动系统提供更多动力，每次额外的动力输出可以持续 10 秒。

具体规格方面，2024 款大阳 VRS150 摩托尺寸为 1897×718×1132mm，座高为 760mm，车重 138kg，采用了 V 锐动力平台，搭载了实际排量为 149 毫升水冷四气门发动机，发动机最大功率为 12.1kw / 8500rpm，最大扭矩 14.6N・m / 6500rpm，标配静音启动、怠速启停。

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