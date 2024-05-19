首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智车之家>摩托车

2024 款大阳 VRS150 摩托上市：急加速时可提供 10 秒额外动力，售 1.29 万元起

2024/5/19 15:58:45 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
评论：

IT之家 5 月 19 日消息，2024 款大阳 VRS150 摩托目前已经正式上市，该车共推出两款配置车型，提供白 / 黑色、哑光极宙灰色 / 哑光星际灰色可选，IT之家整理价格信息如下：

  • VRS150 畅享版：1.29 万元

  • VRS150 芯动版：1.36 万元

外观方面，该车延续了 2024 款 VRS125 车型的设计风格，采用四透镜 LED 大灯 + 钻石灯组，前后刹车和 VRS125 规格一致，前单向双活塞卡钳后单活塞卡钳。

此外，该车标配液晶仪表、10 升油箱、双通道 ABS+TCS 以及双动力模式，其中芯动版支持 Vi-Core4.0 混动平台，能够在急加速时利用混动系统提供更多动力，每次额外的动力输出可以持续 10 秒

具体规格方面，2024 款大阳 VRS150 摩托尺寸为 1897×718×1132mm，座高为 760mm，车重 138kg，采用了 V 锐动力平台，搭载了实际排量为 149 毫升水冷四气门发动机，发动机最大功率为 12.1kw / 8500rpm，最大扭矩 14.6N・m / 6500rpm，标配静音启动、怠速启停。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用