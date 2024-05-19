越南人民也爱“老头乐”：VinFast 新车 VF3 拿下超 2.7 万份大定，创全国纪录

IT之家 5 月 19 日消息，越南“造车新势力”VinFast 日前宣布，在旗下全新车型 —— 微型纯电小车 VF3 发布后的 66 个小时中，已经收到 27649 份不可退款、不可转让的大定订单，是越南所有新车中取得订单数量最多的一款。

据外媒 insideevs 今日报道，VinFast 设立了在线预订页面，还与当地多个电商平台达成合作。不仅如此，这款新车还将进军美国市场。

新车的生产工作也将“很快”启动，计划于 8 月在当地进行首批交付。VinFast 表示，其目标是到今年年底至少交付 2 万辆 VF3。

IT之家汇总该车大致信息如下：

该车起售价为 3.22 亿越南盾（IT之家备注：当前约 91126 元人民币），用户也可选择不含电池的“租电”方案，售价也被进一步拉低至 2.35 亿越南盾（当前约 66505 元人民币）。

该车尺寸为 3190x1679x1622mm，轴距 2075mm，采用双门四座布局。动力方面，新车搭载 32kW 后驱电机，最大扭矩 110Nm，NEDC 工况续航 130 英里（约 210 公里），锂离子电池组的容量为 18.64 千瓦时，电量 10%-70% 充电时间为 36 分钟。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。