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月之暗面 Kimi 智能助手加入“给 Kimi 加油”付费选项：可获得高峰期优先使用权益

2024/5/19 16:30:53 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 19 日消息，月之暗面 Kimi 智能助手现已上线“给 Kimi 加油”付费选项，可获得高峰期优先使用权益。

官网页面

目前只有电脑网页端可以支付支持，提供以下六种档位：

  • 送 Kimi 一朵花：5.2 元 / 4 天，折合 1.3 元 / 天

  • 给 Kimi 加鸡腿：9.99 元 / 8 天，折合约 1.25 元 / 天

  • 请 Kimi 喝咖啡：28.8 元 / 23 天，折合约 1.25 元 / 天

  • 给 Kimi 充充电：49.9 元 / 40 天，折合约 1.25 元 / 天

  • 请 Kimi 吃顿饭：99.0 元 / 93 天，折合约 1.06 元 / 天

  • 和 Kimi 一起登月：399 元 / 365 天，折合约 1.09 元 / 天

付费档位

IT之家附服务协议介绍如下：

在高峰时段 Kimi 算力不足时，我们将在 Kimi 实际可调用的推理算力范围内，优先保障获得服务用户的推理算力。

该等时长自您支付完毕服务费用之时按照实际经过的自然时间（1 天为 24 小时）计算，无论您在相应时间是否实际使用 Kimi。

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关键词：月之暗面MoonshotKimi智能助手

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