月之暗面 Kimi 智能助手加入“给 Kimi 加油”付费选项：可获得高峰期优先使用权益

IT之家 5 月 19 日消息，月之暗面 Kimi 智能助手现已上线“给 Kimi 加油”付费选项，可获得高峰期优先使用权益。

目前只有电脑网页端可以支付支持，提供以下六种档位：

IT之家附服务协议介绍如下：

在高峰时段 Kimi 算力不足时，我们将在 Kimi 实际可调用的推理算力范围内，优先保障获得服务用户的推理算力。

该等时长自您支付完毕服务费用之时按照实际经过的自然时间（1 天为 24 小时）计算，无论您在相应时间是否实际使用 Kimi。