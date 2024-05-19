月之暗面 Kimi 智能助手加入“给 Kimi 加油”付费选项：可获得高峰期优先使用权益

IT之家 5 月 19 日消息，月之暗面 Kimi 智能助手现已上线“给 Kimi 加油”付费选项，可获得高峰期优先使用权益。
目前只有电脑网页端可以支付支持，提供以下六种档位：
送 Kimi 一朵花：5.2 元 / 4 天，折合 1.3 元 / 天
给 Kimi 加鸡腿：9.99 元 / 8 天，折合约 1.25 元 / 天
请 Kimi 喝咖啡：28.8 元 / 23 天，折合约 1.25 元 / 天
给 Kimi 充充电：49.9 元 / 40 天，折合约 1.25 元 / 天
请 Kimi 吃顿饭：99.0 元 / 93 天，折合约 1.06 元 / 天
和 Kimi 一起登月：399 元 / 365 天，折合约 1.09 元 / 天
IT之家附服务协议介绍如下：
在高峰时段 Kimi 算力不足时，我们将在 Kimi 实际可调用的推理算力范围内，优先保障获得服务用户的推理算力。
该等时长自您支付完毕服务费用之时按照实际经过的自然时间（1 天为 24 小时）计算，无论您在相应时间是否实际使用 Kimi。
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