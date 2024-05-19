国内最大，单体产氢量 3000Nm³/h 水电解制氢装备下线

IT之家 5 月 19 日消息，IT之家从中国船舶集团第七一八研究所获悉，国内最大单体产氢量 3000Nm³/h 水电解制氢装备下线仪式于本周五在中国船舶集团第七一八研究所举办。

此次下线投用的单体产氢量 3000Nm³/h 水电解制氢装备，由七一八所旗下中船（邯郸）派瑞氢能科技有限公司自主研发，突破了大功率、高电密、宽负载、低电耗等多项前沿技术，运行电流密度提升 17%，槽体重量降低 13%，制氢系统具备 30%-110% 的动态调节能力，能耗达到国标一级能效标准，可显著提高单机产能、降低生产投入和运行成本。

该装备还突破了多项前沿科学难题和核心关键技术，实现了单体产氢量由 2000Nm³/h（标立方每小时）到 3000Nm³/h 的跨越，对我国加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系具有重要意义。

今年 1 月，中国能建江苏电建一公司承建的内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗纳日松光伏制氢产业示范项目全容量并网发电。该项目是内蒙古自治区第一批风光制氢一体化示范项目，也是我国首个万吨级新能源制氢项目。此外，在今年 3 月，中国石化联合国内数十家氢能头部企业发布了中国首个《制氢加氢一体站技术指南》团体标准。

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