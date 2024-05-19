滴滴董事长兼 CEO 程维：升任柳青为永久合伙人，公司未来不再设总裁岗位

IT之家 5 月 19 日消息，滴滴董事长兼 CEO 程维和总裁柳青发布内部全员信，决定升任柳青为公司永久合伙人，不再任公司董事和总裁，公司未来不再设总裁岗位。

柳青分管的部门和职责不变，继续担任公司首席人才官，推进组织变革、人才成长及社会责任工作，并继续向董事长兼 CEO 程维汇报。

IT之家附员工信全文如下：

来自程维（Will）和柳青（Jean）的一封信

亲爱的小桔子们：

虽然我们经常参加各个团队的线下活动和会议，但有一阵子没以这样的方式跟大家沟通了，跟大家说声抱歉。这次我们有一个考虑了很久的想法，想在这里第一时间跟大家沟通：

Jean：再过一个多月，我加入滴滴就满十年了，一路走来有太多的感慨和感动，对未来也充满了期待，摩拳擦掌。与此同时，我希望自己未来能够更加聚焦于公司的长期建设。因此，我跟董事会和 Will 提出申请，希望自己不再担任董事和总裁，而是专注在公司的人才和组织建设、职能建设以及社会责任工作上，这是我内心非常想做的事。也请大家放心，我会继续跟大家一起并肩奋斗，用最好的状态迎接自己在滴滴的下一个十年。

Will：关于 Jean 提出的想法，我们聊了很久，归根结底我是尊重和理解的。十年风雨兼程，作为公司的联合创始人，Jean 是我最亲密的战友和伙伴，未来也是。所以我决定，升任 Jean 为公司的永久合伙人，继续向我汇报，为滴滴的基业长青和持续发展贡献力量。虽然 Jean 不再担任总裁，但分管的部门和职责不变，继续担任首席人才官，推进组织变革和人才成长，并和我一起推动公司在社会责任方面的工作。此外，公司未来不再设总裁岗位。下一个十年充满机遇和挑战，我和 Jean 将一如既往地和大家一起并肩前行。

滴滴马上就要 12 岁了，一路走来不容易，感谢每一位小桔子的相伴前行。虽然道阻且长，但未来可期，希望我们不忘“让出行更美好”的初心，脚踏实地，服务好每一位司机和用户。

Will & Jean

2024 年 5 月 19 日