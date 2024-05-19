Meta 调整 Quest 头显应用商店搜索权重：注重小型开发者、默认显示 App Lab 测试软件

IT之家 5 月 19 日消息，据 Meta 官方新闻稿，Meta 宣布即日起调整 Quest 应用商店搜索权重，现在用户搜索结果中的“小型开发者应用”排名也会处于靠前位置，号称能够有效为较小的工作室提供了更公平的竞争环境。

此外，Meta 还融合了 Quest 应用商店和“App Lab”，其中 App Lab 是 Meta 专为初创公司 / 开发者打造的软件测试平台，允许任何“满足基本技术和内容要求”的开发者在平台上直接分发软件，有点类似苹果的 TestFlight。

Meta 提到，现在用户可以在 Quest 应用商店中直接搜索到“来自 App Lab 的应用”，也可以在商店中点击“App Lab”选项卡直接搜索相关测试应用。

▲ 目前用户可以直接点击“App Lab”选项卡选择仅搜索 App Lab 应用

IT之家注意到，Meta 还在最近的 Quest v65 头显软件更新中删除了原先运行 App Lab 游戏时的警告字样，用户只会在应用商店 / Quest 主菜单“实验性应用”列表中收到“此应用可能为实验性质或仍在开发中”提示，这进一步表明了 Meta 目前正在改进个人开发者 / 小型初创企业应用分发体验。

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