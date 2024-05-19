Machdyne 推出寿命可达 200 年的 Blaustahl FRAM U 盘：容量仅 8KB，售价 29.95 欧元

IT之家 5 月 19 日消息，来自德国的 Machdyne 近日推出了 Blaustahl U 盘，搭载树莓派 RP2040 MCU 与 8KB FRAM 存储，寿命可达 200 年，售价 29.95 欧元（IT之家备注：当前约 235 元人民币）。

该 U 盘提供以下配置：

主控：树莓派 RP2040（133MHz 双核 Cortex-M0、164KB 内存）

存储：8KB FRAM（富士通 MB85RS64）、4MB NOR 闪存用于存储固件

接口：USB Type-A

安全：固件升级后支持加密

尺寸：主板 30 x 16mm，3D 打印 PLA 外壳

其他：内置文本编辑器、蓝色 LED 灯

据介绍，该 FRAM 存储器在 35°C 环境下寿命达 200 年、55°C 环境下寿命达 95 年，可在 85°C 环境下耐受 10¹² 次读写循环。

IT之家注：FRAM（铁电随机存取存储器 Ferroelectric RAM），也称为 FeRAM 采用铁电质膜用作电容器来存储数据。

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