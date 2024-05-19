《黑神话：悟空》主创谈心路历程：先“装成”，直到真正“变成”

IT之家 5 月 19 日消息，在《黑神话：悟空》公布售价之后，该作主创也纷纷发文谈到了自己近期的心路历程。

游戏科学创始人、CEO、《黑神话：悟空》制作人冯骥表示：

转眼间，距离第五个 820，还剩三个月。

打开每日构建版本，依然是满目疮痍，遍地狼藉。BUG 列表肉眼可见地越来越多，PM 分给我优先级为“紧急”的单，发现无济于事，又加上了“超紧急”。

可每当我焦虑万分又例行拖延时，抬头一看，居然旁边有同事也在玩同样的版本，而且玩得很上头？

最近两年，我经常在公司内突然注意到某个屏幕上运行着一个陌生的游戏，画面还不错，战斗也挺精彩，结果过去一看，发现就是黑猴…… 我是谁？我在哪？晚上要吃什么？

这是我们的妖怪吗？技能动画帅哭了，为啥我上次看的时候移动还在摆 T-POSE？

这是我们的关卡吗？光影怎么这么好看？我记得上周还在吐槽乌漆嘛黑啊。

这是我们的主角吗？什么时候加入这个法术的？这战斗方式也太西游了吧！

这几年，我几乎每天活在这样的一惊一乍里，一面觉得靠运气的名声和期待兑现不了要完蛋了，一面又被同事工作中切实的进步打动，甚至经常感到惊讶。

硅谷有句话说，fake it until you make it（先装成，直到真正变成）。

我更喜欢西游记里的一句话 —— 世上无难事，只怕有心人。

在我看来，这句话并不是说，只有有心，任何困难都可以征服。

而是说，有了迎难而上的心，那么困难就没那么可怕，这样人生，会过得更踏实。

踏上取经路，比抵达灵山更重要。

我们有幸在这条路上收获了很多目光，更有幸有一群如此顽强的伙伴同行。

今年 820，当然还得拼一拼。