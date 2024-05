《黑神话：悟空》主创谈心路历程：先“装成”，直到真正“变成”

IT之家 5 月 19 日消息,在《黑神话:悟空》公布售价之后,该作主创也纷纷发文谈到了自己近期的心路历程。

游戏科学创始人、CEO、《黑神话:悟空》制作人冯骥表示:

转眼间,距离第五个 820,还剩三个月。

打开每日构建版本,依然是满目疮痍,遍地狼藉。BUG 列表肉眼可见地越来越多,PM 分给我优先级为“紧急”的单,发现无济于事,又加上了“超紧急”。

可每当我焦虑万分又例行拖延时,抬头一看,居然旁边有同事也在玩同样的版本,而且玩得很上头?

最近两年,我经常在公司内突然注意到某个屏幕上运行着一个陌生的游戏,画面还不错,战斗也挺精彩,结果过去一看,发现就是黑猴…… 我是谁?我在哪?晚上要吃什么?

这是我们的妖怪吗?技能动画帅哭了,为啥我上次看的时候移动还在摆 T-POSE?

这是我们的关卡吗?光影怎么这么好看?我记得上周还在吐槽乌漆嘛黑啊。

这是我们的主角吗?什么时候加入这个法术的?这战斗方式也太西游了吧!

这几年,我几乎每天活在这样的一惊一乍里,一面觉得靠运气的名声和期待兑现不了要完蛋了,一面又被同事工作中切实的进步打动,甚至经常感到惊讶。

硅谷有句话说,fake it until you make it(先装成,直到真正变成)。

我更喜欢西游记里的一句话 —— 世上无难事,只怕有心人。

在我看来,这句话并不是说,只有有心,任何困难都可以征服。

而是说,有了迎难而上的心,那么困难就没那么可怕,这样人生,会过得更踏实。

踏上取经路,比抵达灵山更重要。

我们有幸在这条路上收获了很多目光,更有幸有一群如此顽强的伙伴同行。

今年 820,当然还得拼一拼。