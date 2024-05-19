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库洛开放世界动作游戏《鸣潮》公测 PV 发布：5 月 23 日公测、5 月 21 日开启预下载

2024/5/19 20:32:22 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 19 日消息，库洛科技旗下开放世界动作游戏《鸣潮》今日发布公测 PV 《Waking of a World》，游戏将于 5 月 23 日开启全球同步、全平台正式公测，5 月 21 日 18:00 开启预下载。

游戏除同步上线 PC、iOS、安卓平台外，今晚还宣布将登陆苹果 Mac 平台。

Mac 平台海报

IT之家注：《鸣潮》是由库洛游戏开发的开放世界动作游戏，玩家在游戏中被称为“经过漫长岁月沉睡之后苏醒的漂泊者”，在新环境、新技术构成的广阔天地中展开冒险。据介绍，该作将拥有高自由度的战斗玩法和丰富多样的叙事内容。

公测海报

最低设备要求：

  • 安卓：系统版本 7.0 及以上，骁龙 835 及联发科同级芯片（G71/72 GPU）

  • iOS：iPhone 11 及以上型号，iOS 13 及以上

  • PC：<系统> Windows 10 64bit、英特尔 i5（9 代）/ 锐龙 2700、< 显卡 > GTX 1060 / RX 570、< 运行内存 > 16G 及以上

  • 安卓 / iOS 需预留 12G 以上空间，PC 需预留 25G 以上空间

推荐设备要求：

  • 安卓：系统版本 7.0 及以上，骁龙 8 Gen1+/ 2/ 3 及联发科同级芯片

  • iOS：iPhone 13 及以上型号，iOS 15 及以上

  • PC：<系统> Windows 10 64bit、英特尔 i7（9 代）/ 锐龙 3700、< 显卡 > RTX 2060 / RX 5700XT、< 运行内存 > 16G 及以上

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关键词：鸣潮库洛游戏

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