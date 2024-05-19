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索尼《地平线 零之曙光》宣布 5 月 31 日登陆腾讯 WeGame 平台

2024/5/19 20:44:50 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 19 日消息，在今晚举行的 WeGame 2024 游戏之夜直播活动中，索尼第一方游戏《地平线 零之曙光》宣布将于 5 月 31 日登陆腾讯 WeGame 平台，自 5 月 31 日起至 6 月 15 日，期间限时折扣价为人民币 68 元。

WeGame 商店页面

▲ WeGame 商店页面

化身为埃洛伊，完整体验她的传奇冒险之旅，揭开致命机器统治世界的神秘面纱。

被自己的部落放逐的年轻猎人埃洛伊，勇敢踏上旅途，探索自己的身世之谜和命运，为制止危害未来的灾难性威胁而竭力奋战。

在这个危机四伏的野外世界冒险途中，你将对奇异的机器和敌对部落发起毁灭性的战略进攻。

屡次获奖的《地平线 零之曙光》是一款角色扮演类动作游戏，内含：

  • 《地平线 零之曙光》

  • 卡加族风暴突击队装束及卡加巨弓

  • 卡加交易者包

  • 贝纳克族开拓者装束及贝纳克汰杀弓

  • 贝纳克旅行者包

  • 诺拉族看守人包

IT之家注：《地平线 零之曙光》是一款由 Guerrilla Games 开发、索尼互动娱乐发行的动作角色扮演游戏，2017 年 2 月 28 日登陆索尼 PlayStation 4 平台，2020 年 8 月 7 日登陆 Windows 平台。

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关键词：WeGame地平线零之曙光

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