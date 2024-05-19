索尼《地平线 零之曙光》宣布 5 月 31 日登陆腾讯 WeGame 平台

IT之家 5 月 19 日消息，在今晚举行的 WeGame 2024 游戏之夜直播活动中，索尼第一方游戏《地平线 零之曙光》宣布将于 5 月 31 日登陆腾讯 WeGame 平台，自 5 月 31 日起至 6 月 15 日，期间限时折扣价为人民币 68 元。

化身为埃洛伊，完整体验她的传奇冒险之旅，揭开致命机器统治世界的神秘面纱。

被自己的部落放逐的年轻猎人埃洛伊，勇敢踏上旅途，探索自己的身世之谜和命运，为制止危害未来的灾难性威胁而竭力奋战。

在这个危机四伏的野外世界冒险途中，你将对奇异的机器和敌对部落发起毁灭性的战略进攻。

屡次获奖的《地平线 零之曙光》是一款角色扮演类动作游戏，内含：