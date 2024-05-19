20.08 万元起：国产沃尔沃 EX30 小型纯电 SUV 上市，最高续航 590 公里

IT之家 5 月 19 日消息，国产版的沃尔沃 EX30 今晚正式上市，该车定位小型纯电 SUV，基于 SEA 浩瀚平台打造，体现沃尔沃最新的设计思路。

IT之家汇总售价信息：

后驱 Core：20.08 万元

后驱长续航版 Plus：21.98 万元

后驱长续航版 Ultra：23.28 万元

双电机四驱高性能版 Ultra：25.58 万元

沃尔沃 EX30 的长宽高为 4233/1838/1555 毫米，轴距为 2650 毫米，与海外版车型保持基本一致，具有 5.4 米转向半径。新车提供萤岩黄、海云蓝、薄雾灰、 水晶白、玛瑙黑共 5 款外观车漆。沃尔沃称 EX30 的底盘经过调整，可充分利用其紧凑的尺寸、较低的重心以及相对较低且均匀分布的重量。

座舱方面，该车配备 12.3 英寸的单屏信息娱乐系统，挡风玻璃下方仪表板一侧是条形音箱。EX30 将支持 5G 网联功能、高通骁龙智能座舱平台。高配车型还提供车道保持辅助、ACC 自适应巡航控制、Pilot Assist 领航辅助系统、泊车辅助、开门预警等。

动力方面，申报信息显示该车提供单电机、双电机版本，其中单电机版本最大功率 200kW，双电机版本的综合最大功率可达 315 千瓦，零百加速 3.6 秒。该车型将搭载 49 千瓦时和 66 千瓦时两种容量的电池组，纯电续航里程将提供 410 公里、540 公里和 590 公里三种可选版本。

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