2880 元 → 1660 元 佳明 Forerunner 255 智能手表 618 限时购

佳明 Forerunner 255 智能手表在 2022 年 6 月份发布，官方首发价为 2880 元。

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佳明 Forerunner 255 系列采用「半透半反射式屏幕 + 经典 5 键操作」，有两种尺寸的表盘，分别是直径 46mm 的 Forerunner 255；以及直径 41mm 的 Forerunner 255S。对应两个尺寸的手表，共有 6 种颜色可选，包含暗夜黑、神秘灰、深海蓝等。

其中，Forerunner 255 的屏幕大小为 1.3 英寸，表面覆盖第三代康宁大猩猩玻璃，表身采用纤维增强聚合物，轻量又耐用。

硬件配置方面，Forerunner 255 搭载第 4 代心率传感器，支持多频多星定位，加入 NFC 交通卡以及腕上支付功能，并支持铁三运动模式。

另外，Forerunner 255 可以提供个性化训练指导和恢复建议，内置 30 余种运动模式，并支持记录睡眠 HRV，助于安排训练。

续航方面，Forerunner 255 提供仅 GPS 模式下 30 小时续航、多星定位模式下 25 小时续航以及智能模式下 14 天续航。

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