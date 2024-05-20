小鱼到太空后游泳都找不着北了，中国空间站 4 条斑马鱼状态良好

IT之家 5 月 20 日消息，我国神舟十八号载人飞船于 4 月 26 日顺利前往中国空间站，开启了新一批约 6 个月的驻留。神舟十八号乘组将实施国内首次在轨水生生态研究项目，以斑马鱼和金鱼藻为研究对象，在轨建立稳定运行的空间自循环水生生态系统，实现我国在太空培养脊椎动物的突破。

20 多天过去了，中国空间站的斑马鱼怎么样了呢？

据央视新闻报道，中国空间站 4 条斑马鱼状态良好。航天员发现，斑马鱼在微重力下表现出腹背颠倒游泳、旋转运动、转圈等定向行为异常现象。研究员表示：“一开始发现鱼肚皮朝上游泳，还以为有问题。其实这是因为鱼感受不到重力了，开始搞不清上下左右。”

IT之家查询获悉，斑马鱼是一种热带淡水鱼，其在科研领域是一种重要的有脊椎模式生物，尤其是在生物体再生能力的研究方面。斑马鱼养殖方便、繁殖周期短、产卵量大、胚胎体外受精、体外发育，且受精卵几乎透明，这一特性使得斑马鱼极大地方便了科研人员，使其适合科学研究，已成为生命科学研究的新宠。

中国载人航天工程空间应用系统副总设计师钟红恩还曾指出，未来我国还计划在空间站用小鼠进行实验，包括小鼠在太空中的生长实验，及小鼠在地面受精后在太空孕育的实验，希望通过这些实验研究人类在太空繁衍的可能性。

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