1999 元起，小米 Redmi Turbo 3 手机“镜瓷白”配色今晚发售

IT之家 5 月 20 日消息，小米官宣为 Redmi Turbo 3 手机带来“镜瓷白”配色，今日（5 月 20 日）晚 8 点开售，现已开启预约。
该配色新机可选四个存储版本，采用白色后盖，IT之家附定价如下：
12GB+256GB 版本 1999 元
12GB+512GB 版本 2299 元
16GB+512GB 版本 2499 元
16GB+1TB 版本 2799 元
Redmi Turbo 3 搭载骁龙 8s Gen 3 处理器 + LPDDR5X 内存 + UFS 4.0 闪存；采用一块 6.67 英寸 1.5K 华星柔性 OLED 直屏，拥有小米青山护眼、硬件级低蓝光加持。
影像方面，Redmi Turbo 3 采用旋风涡轮组、环形双闪，前置 20MP 的豪威 OV20B 传感器，后置 50MP 索尼 LYT-600 主摄（OIS）+ 8MP 超广角（索尼 IMX355），支持 AI 人像算法、闪电快拍，支持 14 款胶片相机。
其他方面，Redmi Turbo 3 配备 5000mAh 电池，支持 90W 有线快充，DOU 1.37 天，12 分钟充电 50%、35 分钟充电 100%；机身厚度为 7.8mm、重量为 179g；搭载 0809 X 轴线性马达，还有 IP64 防尘防水、立体双扬声器、多功能 NFC、红外、Wi-Fi 6 增强版、蓝牙 5.4。
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