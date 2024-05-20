小天才 Z10 儿童智能手表开售：支持国际信号、内置 3DSYS 定位算法 / 轨迹热力图，2299 元

IT之家 5 月 20 日消息，小天才旗下 Z10 儿童手表开售，内置 3DSYS 定位算法 / 轨迹热力图，提供晨曦粉，暮光银两种配色，售价 2299 元。

据介绍，这款手表搭载高通骁龙 W5 处理器，配备 1.78 英寸 416×468 分辨率的 AMOLED 屏幕，采用 2GB+64GB 内存组合，支持 IP69“游泳级”防水和国际通讯信号，支持全球大部分热门地区信号覆盖。

该手表搭载 3DSYS 定位算法，能进行楼层定位、地铁 / 高铁轨迹定位；支持轨迹热力图显示，可查看孩子在某个位置停留的时间，支持 14 天的行走轨迹回溯；当孩子靠近水域、在水域附近以及手表接触水面时，手表将推送提醒给家长。

此外，该手表还支持谷歌地图服务，可实现境外定位功能。

IT之家注意到，该手表内置儿童健康 AI 算法，支持全天候体温检测、血氧检测、心率检测，支持识别孩子心情。

手表预装 CaremeOS 3.0 系统，支持系统级地震预警（7 月份上线）、一键报警、防沉迷、NFC 公交卡、腕上导航、智能识物以及碰一碰交友等功能。

IT之家附产品参数信息如下：

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