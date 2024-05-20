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东北地区首款高铁旅游计次票上线，299 元游沈阳、丹东、大连三城

2024/5/20 10:13:42 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 5 月 20 日消息，5 月 20 日起，东北地区首款高铁旅游计次票上线，目前开通“沈阳 + 丹东 + 大连”的组合产品

IT之家附产品总结：

  • 沈阳（南、北）→ 丹东

  • 丹东 → 大连（北）

  • 大连（北）→ 沈阳（南、北）

  • 三段行程各 1 张二等座车票

  • 原价 370 元，折后 299 元

  • 产品自乘车之日起 9 日内有效

旅客持高铁旅游计次票不限定具体车次可乘坐任意停靠相应区间的各等级动车组列车二等座。乘车人可采取席位预约方式乘车，即使用铁路 12306 网站、铁路 12306App 或自动售票机等，提前预约产品所对应发到站及席别的席位。

购买方法：

  • 进入铁路 12306 网站、铁路 12306App，点击计次票・定期票，再进入“旅游”界面，即可购买您选中的旅游计次票。

  • 购买产品后，需在 30 天内（含当天）启用乘车，30 天内未乘车的，产品自动失效并全额退款。旅游计次票产品使用期限设置为自首次乘车之日起 9 天（含当日）有效。

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关键词：高铁

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