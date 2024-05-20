东北地区首款高铁旅游计次票上线，299 元游沈阳、丹东、大连三城

IT之家 5 月 20 日消息，5 月 20 日起，东北地区首款高铁旅游计次票上线，目前开通“沈阳 + 丹东 + 大连”的组合产品。

IT之家附产品总结：

沈阳（南、北）→ 丹东

丹东 → 大连（北）

大连（北）→ 沈阳（南、北）

三段行程各 1 张二等座车票

原价 370 元，折后 299 元

产品自乘车之日起 9 日内有效

旅客持高铁旅游计次票不限定具体车次，可乘坐任意停靠相应区间的各等级动车组列车二等座。乘车人可采取席位预约方式乘车，即使用铁路 12306 网站、铁路 12306App 或自动售票机等，提前预约产品所对应发到站及席别的席位。

购买方法：

进入铁路 12306 网站、铁路 12306App，点击 “ 计次票・定期票 ” ，再进入“旅游”界面，即可购买您选中的旅游计次票。

购买产品后，需在 30 天内（含当天）启用乘车，30 天内未乘车的，产品自动失效并全额退款。旅游计次票产品使用期限设置为自首次乘车之日起 9 天（含当日）有效。

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