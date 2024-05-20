R 星联合创始人 Dan Houser 新作透露：科幻背景开放世界冒险游戏

IT之家 5 月 20 日消息，R 星联合创始人、《GTA》系列编剧兼制作人 Dan Houser 于 2020 年离开公司后，创建了新工作室 Absurd Ventures。

Dan Houser 透露工作室将“为各种类型构建叙事世界、创造角色和编写故事，而不考虑媒介，为真人版和动画制作；视频游戏和其他互动内容；书籍、图画小说和脚本播客”。

本周早些时候，Absurd Ventures 职位列表显示正在寻找“开放世界动作冒险游戏”的开发者。其中一份清单特别指出了“一流的战斗”和“跨多种游戏模式的第三人称动作”，并要求开发者熟悉近战和射击动作机制的混合，“非战斗形式的动作游戏玩法（驾驶、坐骑、攀爬、穿越、平台等）”，采用虚幻引擎 4 或 5。

此外，Absurd Ventures 近日宣布了名为《A Better Paradise》的有声小说系列，将是一个科幻背景 IP，设定在“不久的将来”。《A Better Paradise》将于 6 月 10 日推出，共 12 集。

据 IGN 一位内部消息人士证实，以《A Better Paradise》宇宙为背景的多个项目正处于开发阶段，包括更多有声小说、游戏等。从各种信息结合来看，预计这款《A Better Paradise》宇宙背景的游戏将是招聘中提到的“开放世界动作冒险游戏”。

1998 年 Dan Houser 与他的兄弟 Sam Houser 共同创立了 R 星（Rockstar Games），他在《GTA 5》、《荒野大镖客：救赎 2》的开发过程中担任主要的剧情创作人。

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