一箭四星，我国成功发射北京三号 C 星星座

IT之家 5 月 20 日消息，据央视新闻报道，2024 年 5 月 20 日 11 时 6 分，长征二号丁运载火箭在太原卫星发射中心成功将北京三号 C 星星座送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

执行本次任务的长征二号丁运载火箭是由上海航天抓总研制的常温液体二级运载火箭，起飞推力约 300 吨，对应 700 公里太阳同步圆轨道能力为 1.3 吨，具备在酒泉、太原、西昌三大卫星发射中心执行不同轨道要求的单星、多星发射能力。

本次发射为一箭四星发射，为最大化利用卫星整流罩内空间，型号针对卫星外形，采用两高两低的“错层并联”布局；同时，长二丁试验队还协同卫星方在发射场开展卫星安全间隙、动态位移、卫星帆板展开时星箭间距及星箭联合操作等多项专项复查，确保任务圆满成功。

IT之家查询获悉，本次发射是长征二号丁运载火箭第 90 次发射，也是长征系列运载火箭第 523 次发射。本次发射的卫星由航天科技集团五院所属的航天东方红卫星有限公司抓总研制。

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